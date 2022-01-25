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Giriş Tarihi: 25.1.2022 14:31

Nur Suresi 26 Ayet - Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Nur Suresi 26 Ayet - Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim içerisinde sıralama olarak 24. ayet olan Nûr Suresi, İslam hukuku açısından oldukça önemli bir suredir. Bu surede şeriat kuralları ve cezalar ele alındığı için İslam araştırmacıları tarafından sıkça araştırılır. Nur Suresinin en çok araştırılan ayetlerinden biri de 26. ayetidir. Bu nedenle okunuşu ve anlamı en çok merak edilen ayetler arasında yerini alır.

Medine döneminde nazil olan Nur Suresi, 64 ayet olarak karşımıza çıkar. Bu sure adını 35. ayetinde yer alan "nur" kelimesinden alır. Nur kelimesinin anlamı ise "ışık"tır. Bu surede işlenen konular başlıca; bireysel ve toplumsal yaşam ile ilgili çeşitli hüküm ve prensipler, özellikle aile hayatına dair esaslar yer alır.

Nur Suresi 26. Ayet

اَلْخَبٖيثَاتُ لِلْخَبٖيثٖينَ وَالْخَبٖيثُونَ لِلْخَبٖيثَاتِۚ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبٖينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِۚ اُو۬لٰٓئِكَ مُبَرَّؤُ۫نَ مِمَّا يَقُولُونَؕ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرٖيمٌ

Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu

Elḣabîśâtu lilḣabîśîne velḣabîśûne lilḣabîśât(i)(s) ve-ttayyibâtu littayyibîne ve-ttayyibûne littayyibât(i)(c) ulâ-ike muberraûne mimmâ yekûlûn(e)(s) lehum maġfiratun verizkun kerîm(un)

Nur Suresi 26. Ayet Anlamı

Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara lâyıktır. Temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yakışır. Onlar, iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar; onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır.

Nur Suresi 26. Ayet Tefsiri

İyilerin iyilere ve iyiliklere, kötülerin de kötülere ve kötülüklere yakın, yatkın ve layık olduklarını ifade eden bu âyetin, daha önceki âyetler ile "onların (iftiracıların) söyledikleri kötülüklerle ilgileri yoktur" meâlindeki son cümlesi göz önüne alındığında, Hz. Âişe'ye yapılan iftira ile de ilgili olduğu görülmektedir. Bu iftirayı yapanlar ve onlara destek verenler ile erdemli mağdurların tabiat ve karakterleri karşılaştırılmakta, dolaylı yoldan erdemli mağdurlar teselli edilmektedir.

Bu âyette iki önemli hususa işaret vardır: 1. İnsanlar kimlerle düşüp kalktıklarına dikkat etmelidirler. Dedikodu, gıybet, iftira eden, edepsizlik yapan, edepsizliği tabiileştirecek davranışlarda bulunan kimseler kötülerdir; onlarla düşüp kalkanlar da giderek onlara benzerler. 2. Hz. Peygamber Allah'ın sevgili kulu ve elçisi, ümmetin sevgi ve ahlâk rehberi, insanlığa rahmet müjdesi bir kâmil insandır. Onun eşlerinin de kendi ölçülerinde erdemli ve kâmil olmaları gerekir; Allah, resulünü ahlâksızlarla dost ve beraber olmaktan korumuştur. Bu gerçek de Hz. Âişe'nin yapılan iftiradan berî olduğuna bir başka kanıt olmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 64

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Nur Suresi 26 Ayet - Nur Suresi 26. Ayet Okunuşu Ve Anlamı
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