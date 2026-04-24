Nurcan, sabıkalı koca kurbanı oldu

İzmir'de, 2 çocuk annesi Nurcan Çubuk (39), tartıştığı eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan ancak kısa sürede yakalanan zanlının sık sık cezaevine girip çıktığı ve belirli bir işinin olmadığı öğrenildi. Buca ilçesinde yaşayan Çetin Çubuk (44) ile 2 çocuğunun annesi Nurcan Çubuk (39) arasında önceki akşam, Çamlıpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki evlerinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşünce, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran Çetin Çubuk, eşine ateş etti. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan koca ise kaçtı.Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri ve polisler, boğazından vurulan Nurcan Çubuk'un öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından 2 çocuk annesi kadının cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde yakalanan Çetin Çubuk'un, sık sık cezaevine girip çıktığı ve belirli bir işinin olmadığı öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!