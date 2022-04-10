Haberler Yaşam Haberleri Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı
Giriş Tarihi: 10.4.2022 10:08

Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı

DHA
Nurcan’ı öldüren eşi tutuklandı

Burdur'da ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Nurcan Seçer'i (35) av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer (34) 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde birlikte işlettikleri restorana önceki gün 21.00 sıralarında gelen Serhan Seçer, elindeki av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Nurcan Seçer ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Serhan Seçer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcı tarafından sorgulandı. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serhan Seçer 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Polis merkezindeki ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görüyordum. Boşanma aşamasındaydık. Eşim evi terk etti. Ben de babamın evinde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı da aldırınca çocuğumu göremedim. Psikolojim bozuldu. Pişmanım" diyen Seçer'in mahkemedeki ifadesinde de "Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için bir el ateş ettim. Öldürmek istesem iki el ateş ederdim. Eşime ateş etmedim. Yanına doğru ateş ederken saçmalar yüzüne geldi" dediği belirtildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Münevver Karabulut'un babası SABAH'a konuştu: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın
Son dakika: Balıkesir'de vahşet! Cani baba tartıştığı oğlunu satırla öldürdü
Son dakika | Pakistan'da oylama sonucu belli oldu! İmran Han hükümeti düştü!
Zelenskiy'den küstah sözler! Türkleri katleden örgüte övgüler yağdırdı!
SON DAKİKA: Diyarbakır'da 'Taciz' iddiası ile katledilmişti! Ergün Arslan cinayetinde dedektif detayı: Bu konu üzerinde duruluyor
Rusya, Kiev’de arkasında kan ve gözyaşı bıraktı
SON DAKİKA: AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Türkiye için bir milat! Denizin 2 bin metre dibinde insansız operasyon
Putin’in o görüntüleri çok konuşuldu! Jirinovski’nin cenazesinde dikkat çeken önlem
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak! Hızlı tren hatları 2023'e damga vuracak
ARKADAŞINA GÖNDER
Nurcan'ı öldüren eşi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA