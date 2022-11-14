Haberler Yaşam Haberleri Nurettin Uçar kimdir? Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızını kaybeden Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:47

Nurettin Uçar kimdir? Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızını kaybeden Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli?

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan 6 kişinin hayatını kaybedenler arasında Nurettin Uçar kızı ve eski eşi de bulunuyor. Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın ölüm haberi ardından Oyuncu Nurettin Uçar acı haberle yıkıldı. Peki Nurettin Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

Nurettin Uçar kimdir? Taksim’deki patlamada eski eşi ve kızını kaybeden Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli?

Taksim'deki hain saldırıda kızı hayatını kaybeden oyuncu babadan yürek yakan paylaşım geldi. Oyuncu Taksim Beyoğlu saldırısında hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar henüz 15 yaşındaydı. Peki Nurettin Uçar kimdir, kaç yaşında, nereli?

NURETTİN UÇAR KİMDİR?

Nurettin Uçar, saldırıda eski eşini ve kızını kaybetti. Hain saldırıda anne Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar hayatını kaybetti. Yağmur Uçar'ın 15 yaşında olduğu öğrenildi. Nurettin Uçar; Diriliş Ertuğrul, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Arka Sokaklar dizilerinde oynadı.

Uçar, henüz 15 yaşındayken hayatını kaybeden kızı Yağmur Uçar'ın fotoğrafını paylaşarak, "Kabrin nur mekânın cennet olsun 'datlu kızım.' Taksim'deki hain saldırıda hayatını kaybeden kızım Yağmur, annesi ile birlikte ikindi namazına mutakip Şirinevler Ulu Camii'nde" ifadelerini kullandı.

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Nurettin Uçar kimdir? Taksim'deki patlamada eski eşi ve kızını kaybeden Nurettin Uçar kaç yaşında, nereli?
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