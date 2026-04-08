İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen sair suçlara" ilişkin yürütülen soruşturmada yeni nesil çetelerden Nuriş ve Karagümrük çetesine operasyon yapıldı. 12 eylemin tespit edildiği operasyonda, 10'u ceza infaz kurumundaki 36 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 28 kişi gözaltına alınırken adreslerde 3 ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheliler, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.