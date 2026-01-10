Nuriye Dilmaç davasında sır perdesi aralandı: Katil baba oğuldan kan donduran plan! Ortaya çıkan detaylar...

İPLE BOĞARAK KATLETTİLER

Çalışmalarda, Dursun Dalkılıç'ın, Muharrem S.'ye baskı yaparak eşiyle görüşmek istediğini ancak telefonlarına cevap vermemesi nedeniyle kendisinin bunun için yardımcı olabileceğini, daha önce alınan isimsiz hat üzerinden Muharrem S.'nin kendini bir otel çalışanı gibi tanıtarak Nuriye Dilmaç ile birliktelik yaşamak istiyormuş gibi yapıp buluşmak istediğini ve Samandıra'da bir yer için randevulaştıklarını belirledi. Bu şekilde Nuriye Dilmaç'ı tuzağa çektiklerini tespit eden ekipler, Muharrem S.'nin kullandığı araçla buluşma yerine giden Dursun Dalkılıç ve oğlu Eren'nin aracın bagajında saklandıklarını, daha sonra aracın arka koltuğuna binen Nuriye Dilmaç'ın araç içerisinde Dursun Dalkılıç tarafından iple boğdurulduğunu belirledi.