Nuriye Dilmaç davasında sır perdesi aralandı: Katil baba oğuldan kan donduran plan! Ortaya çıkan detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kayıp kişilerin veya faili meçhul kişilerin dosyalarına öncelik verilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince kayıp Nuriye Dilmaç ile ilgili başlatılan çalışmalar derinleştirildi. Şüphelendikleri aile üyelerini yakın takibe alan ekipler, Nuriye Dilmaç ile aile içi şiddet nedeniyle 10 yıl önce boşandıklarını belirlediği 47 yaşındaki kocası Dursun Dalkılıç'ı, çocuklarını ve yakın akrabalarının telefon görüşmelerini, banka hesaplarını ve HTS kayıtlarını incelemeye başladı.
CİNAYETİ ADIM ADIM PLANLAMIŞ
İncelemelerde, Dursun Dalkılıç'ın boşandığı eşinin ailesini sürekli arayarak uyarılarda bulunduğu, eski eşinin sürekli başka erkeklerle görüştüğünü, mahallede bu söylentilerin kendisine geldiğini, buna bir son vermesi gerektiğini yoksa Nuriye Dilmaç'ı öldürüp Paşaköy'deki eski evlerinin bahçesine gömeceğini tehditlerinde bulunduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin devamında, koca Dursun Dalkılıç'ın Nuriye Dilmaç'ı öldürmek için plan yaptığını, bunun için arkadaşı S.K.'ye isimsiz bir telefon hattı aldırdığı, aldırdığı hattı ise daha önce kendisinin kullandığı bir cep telefonuna taktırdığını belirledi.
İPLE BOĞARAK KATLETTİLER
Çalışmalarda, Dursun Dalkılıç'ın, Muharrem S.'ye baskı yaparak eşiyle görüşmek istediğini ancak telefonlarına cevap vermemesi nedeniyle kendisinin bunun için yardımcı olabileceğini, daha önce alınan isimsiz hat üzerinden Muharrem S.'nin kendini bir otel çalışanı gibi tanıtarak Nuriye Dilmaç ile birliktelik yaşamak istiyormuş gibi yapıp buluşmak istediğini ve Samandıra'da bir yer için randevulaştıklarını belirledi. Bu şekilde Nuriye Dilmaç'ı tuzağa çektiklerini tespit eden ekipler, Muharrem S.'nin kullandığı araçla buluşma yerine giden Dursun Dalkılıç ve oğlu Eren'nin aracın bagajında saklandıklarını, daha sonra aracın arka koltuğuna binen Nuriye Dilmaç'ın araç içerisinde Dursun Dalkılıç tarafından iple boğdurulduğunu belirledi.
SÖYLENTİLER SİNİRLENDİRDİ
Çalışmaların ardından operasyon yapan ekipler, Dursun Dalkılıç, oğlu Eren D., isimsiz hat alan S.K. ve Nuriye Dilmaç ile birliktelik yaşamak istiyormuş gibi yaparak tuzağa çekilmesinde aracılık eden Muharrem S., Zakir D., Cevdet D., Emir D., Ercan D. H.B. isimli şüphelilere yakaladı. Gözaltına alınan Eren D., emniyette olayı itiraf ederek kendisinin buluşmadan sonra aracı kullandığını, babası Dursun Dalkılıç'ın aracın arkasında annesi Nuriye Dilmaç ile tartıştığını, yaşanan kavgada bilincini yitirdiğini, hayatını kaybettiğini ve annesiyle ilgili söylentilerin babasını çok sinirlendirdiğini, itibarını zedelediğini söylediği öğrenildi.
HAFRİYAT DÖKÜM SAHASINA GÖMMÜŞLER
Zanlıların alınan emniyet ifadeleri doğrultusunda, şüphelilerin daha sonra cesedi çuvala koyarak araçla eski evlerinin yakınlarına gelerek aracı park ettiklerini, 2 kamyon bahçe toprağı satın alarak çuval içindeki cesedi de kamyonlardan birine yüklediklerini, toprağı hafriyat atık alanına boşaltmak için iki araçla yola çıktıklarını belirledi. Şile Cumhuriyet savcısı eşliğinde zanlılardan Eren D.'ye yer gösterme yapılmasının ardından cesedin Şile'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Sahilköydeki hafriyat döküm alanında gece saatlerinde gömüldüğü anlaşıldı.
TELEFONU 3 GÜN GEZDİRMİŞLER
Ekiplerin incelemesinde, zanlıların cinayet sonrasında, Nuriye Dilmaç'a ait araçtaki telefonu 3 gün boyunca gezdirdikleri, böylece farklı yerlerden gelen konum sinyalleriyle ve gelen aramalara 10 saniyelik verilen cevaplarla Nuriye'nin hala hayatta olduğunu, muhtemel bir şüpheyi ise farklı kişilerin üzerine çekmeye çalıştıkları tespit edildi. Araştırmalarını derinleştiren ekiplerin, en son yapılan telefondaki uzun görüşme üzerine yoğunlaşarak isimsiz hat üzerinden yapılan telefon trafiğinden hareketle asıl faillere ulaştığı öğrenildi. Öte yandan Nuriye Dilmaç'ın oğlu Eren D.'nin emniyet ifadesinde, her ay annesinin gömüldüğü yere gidip dua ettiğini, oraya sürekli bir işaret koyduğunu ve 10 milyon lira para biriktirerek yapılacak ağaçlandırma ihalesine girip annesinin gömüldüğü yere gizlice bir sembolik mezar yaptırmak istediğini söylediği bildirildi.
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sek edilen zanlılardan S.K., H.B. ve Emir D adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Dursun Dalkılıç, oğlu Eren D., Muharrem S., Zakir D., Cevdet D., Ercan D. ise tutuklandı.
