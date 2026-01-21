Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen hain saldırı büyük tepki çekti.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel yaptığı açıklamayla Nusaybin'deki Suriye sınır kapısında bayrağa yönelik yapılan saldırıyı kınadı.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı'ndan bayrak provokasyonuna tepki: "Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıdır" | Video

'ESEFLE KINIYORUZ'

Özel, Türk bayrağına yönelik saldırıyı kınayarak, "2010 yılından beri kapalı olan Suriye sınır kapımızda, dün Suriye tarafından sınır kapısına gelerek Suriyeli göstericiler tarafından ay yıldızlı bayrağımıza çirkin bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıyı Nusaybin esnafı adına şiddetle, lanetle, esefle kınıyoruz. Biz Nusaybin esnafı olarak her zaman bayrağımıza sahip çıktık, iş yerlerimize astık, bundan sonra da asmaya devam edeceğiz. Nusaybin esnafı olarak her zaman devletimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Herkesin Nusaybin'de bir evi, bir kapısı olduğunu bir kez daha yineliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız başımızın tacıdır" dedi.