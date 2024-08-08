Nusaybin’de kamyonun çarptığı bir kişi hayatını kaybetti

Kaza, 04 Temmuz günü akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Tepeüstü Mahallesi Mevki uluslararası İpekyolu üzerinde meydana gelmişti.

İddiaya göre, 55 yaşlarındaki Zeyni İş, tarladan çıkan ve saman yüklü TIR, geri geri uluslararası İpekyolu'na çıkarken araca yardımcı olurken ters yönden gelen ve kullanıcısı ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. İhbar üzerine bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Ağır yaralı İş, ihbar üzerine bölgeye giden Ambulans ile Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan iş, Gaziantep'te bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. İddiaya göre, Kaza sonrası bölgeden ayrılan kamyonet sürücüsü daha sonra gidip jandarma ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

İş, Gaziantep'teki hastanede 1 aylık yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. İş'in cenazesi dün akşam saatlerinde İlçeye bağlı kırsal Gidikhane Mahallesi'nde defin edildi.