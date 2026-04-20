Nusaybin'de korkunç cinayet! "Atış talimi" bahanesiyle çağırdılar: Genç adamı öldürüp cesedini yaktılar! İşte o canilerin cezası

ARAÇ İÇERİSİNDE ÖLDÜRÜP, CESEDİ KIRSAL ALANDA YAKMIŞLAR

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, cinayetin detaylarına yer verildi. İddianameye göre, maktul ile şüpheli kardeşler arasında 2025 yılı Mayıs ayında Ramazan Er'in kardeşine ait kredi kartından nakit çekim yapılmasıyla başlayan ve 370 bin TL'ye kadar ulaşan bir borç meselesi oluştu. Parayı geri ödeyemeyen kardeşlerin, maktulü susturmak amacıyla cinayeti planladıkları ve iz takibini zorlaştırmak için kiralık araç ayarladıkları belirtildi. Olay günü 'atış talimi' bahanesiyle Ramazan Er'i kiralık araca alan kardeşlerin, Nusaybin kara yolu üzerinde park halindeyken cinayeti işledikleri değerlendirildi. İddianamede, araç içerisinde Bilal Mutlu'nun, torpido gözündeki tabancayı alarak arka koltukta oturan Ramazan Er'in önce vücuduna, ardından başına birden fazla el ateş ettiği, cinayet sonrası Nurullah Yüksel'in de yardımıyla cesedin başka bir araçla kırsal alana taşındığı, Yusuf Mutlu'nun bir istasyondan aldığı benzinle cesedi ateşe verdikleri, şüphelilerin cinayetin ardından aracı yıkadıkları ve maktule ait cep telefonunu parçalayarak yok ettikleri belirtildi.