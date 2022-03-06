Nusaybin’de park halindeki araca silahlı saldırı

Geçtiğimiz günlerde aynı yerde başka bir araca 2 kez silahlı saldırı yapılmıştı. Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saat 21:30 sıralarında Nusaybin Abdulkadir Paşa Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde meydana geldi. Geçen günlerde silahlı saldırıya uğrayan otomobilin aynı yerinde yine bir vatandaşa ait park halinde bulunan aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler, motosiklet üzerindeki 2 kişi aracın yanına gelerek ateş etti. Saldırı sonrası şahıs veya şahısların olay yerinden motosiklet ile kaçarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdiği öğrenildi. Her 3 saldırıda ölen ve yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Saldırı sonrası Abdulkadir Paşa Mahallesine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlattı.

Öte yandan aynı yerde, geçen günlerde bir otomobile 2 kez silahlı saldırı yapılmıştı.