Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de silahlı saldırı: 1 yaralı
Giriş Tarihi: 7.05.2026 18:42

Mardin’in Nusaybin ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ
Olay, saat 16.00 sıralarında 8 Mart Mahallesi Şehri Met Sitesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç., otomobilden indiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan S.Ç. yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
