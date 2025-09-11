Nusaybin’de toptan gazlı içecek deposunda büyük yangın

Yangın, öğle saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi Kartallar Tesisi yanında, içerisinde çok sayıda imalat ve toptan deposunun bulunduğu bölgede meydana geldi. Henüz çıkış nedeni öğrenilemeyen yangın kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Olay yerine çok sayıda Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ve Sağlık ekibi sevk edilirken, yangına TOMA'lar da su sıkarak müdahale ediyor.

Ekipler, yangının çevredeki diğer depolara sıçramaması için yoğun çaba sarf ediyor. Yangına çok sayda itfaiye erinin yanısıra önceki nöbetten çıkan itfaiye eri ve İtfaiye Amiri İzzettin Özmen'de itfaiye eri elbisesi giyerek yangına müdahalede bulunuldu. Yangın bölgesine Nusaybin Kaymakamı Evren Çakır, STK temsilcileri giderek yanın hakkında bilgi aldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.