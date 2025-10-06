Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de trafik kazası! 3 yaralı
Giriş Tarihi: 6.10.2025 19:03

Nusaybin’de trafik kazası! 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpekyolu üzerinde TIR ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Nusaybin’de trafik kazası! 3 yaralı

Kaza, Nusaybin Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Sürücülerin ismi öğrenilemeyen TIR ile pikabın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Pikap sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre tek şeritli ulaşıma kapandı. Araçların vinç ve çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Nusaybin’de trafik kazası! 3 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz