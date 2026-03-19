Nusaybin’de tren seferleri yeniden başlıyor! Tarih açıklandı

Giriş Tarihi: 19.03.2026 20:37

Suriye savaşının ardından ara verilen Karkamış-Nusaybin ve Şenyurt- Mardin tren seferleri 13 yılın ardından yeniden başlayacak. Tren seferlerinin başlayacağı tarih de açıklandı.

  • ABONE OL

Devlet Demiryolları (TCDD) 6. Bölge Müdürlüğü, Karkamış - Nusaybin ve Şenyurt - Mardin hat kesimlerinde tamamlanan zemin iyileştirme, ray bakımı ve teknik onarım çalışmalarının ardından tren trafiğinin yeniden başlayacağını duyurdu.

Suriye iç savaşının başlaması ve sınır bölgesinde önce El Nursa sonrasında YPG'nin kontrolü ele geçirmesi ile 2013 yılında durdurulan seferler, 25 Mart 2026 tarihinden itibaren hem yük hem de yolcu taşımacılığına açılacak. 13 yıllık aranın sona ermesiyle Şenyurt, Nusaybin, Akçakale ve bölge ilçelerini doğrudan ilgilendiren seferler yeniden başlamış olacak.

TCDD'den yapılan açıklamada şu uyarıya yer verildi: "Karkamış - Nusaybin ve Şenyurt - Mardin hat kesiminde, 25.03.2026 tarihinden itibaren tren trafiğinin başlaması planlanmakta olup; demiryolu hatlarına yaklaşmak, hemzemin geçitlerde trafik kurallarına uymamak, trenlerin geçiş önceliğine riayet etmemek can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Halkımızın bu hususlara dikkat etmesini önemle rica ederiz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz