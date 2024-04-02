Nusaybin’de yaşanan trafik kazasında yaralanan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti

Kaza,4 gün önce saat 13.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı Çatalözü Mahallesi mevkiisi Nusaybin ile Midyat karayolu üzerinde meydana gelmişti. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Kazada yaralanan 4 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralı Beylete Acar, bu yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Burada Acar,3 günlük yaşam mücadelesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.