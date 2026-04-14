Haberler Yaşam Haberleri Nusaybin’de yorgun mermiyle yaralanan çocuk Diyarbakır’a sevk edildi
Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:06

Suriye’nin Kamışlı kentinde tutukluların serbest bırakılmasının kutlandığı sırada havaya açılan ateş sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde isabet eden yorgun mermiyle yaralanan 12 yaşındaki E.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ahmet AKKUŞ
Nusaybin ilçesinde sırtına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan E.A.'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağırlaşması üzerine E.A., Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Mermi E.A.'nın belinden girerek omurilik kemikleri arasından ilerleyip akciğerlerine kadar ulaştı. Merminin henüz çıkarılamadığı, çocuğun hareket edemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

