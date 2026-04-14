Nusaybin’de yorgun mermiyle yaralanan çocuk Diyarbakır’a sevk edildi

Nusaybin ilçesinde sırtına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan E.A.'nın tedavisi sürüyor. Olayın ardından ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumunun ağırlaşması üzerine E.A., Diyarbakır'daki Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Mermi E.A.'nın belinden girerek omurilik kemikleri arasından ilerleyip akciğerlerine kadar ulaştı. Merminin henüz çıkarılamadığı, çocuğun hareket edemediği ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.