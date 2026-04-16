NZP GOLD operasyonunda yeni detaylar: Sertifikasız 10 kilo altın ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MİT koordinesinde NZP Gold'a yönelik gerçekleşen operasyonda yeni detayla gün yüzünde çıktı. NZP Gold ve bağlı şirketler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan rafineri faaliyet izni olmadan izinsiz gram altın üretti. Bu altınlar sertifikasız, herhangi bir resmi kayıtlara tabi olmadan piyasaya sürüp yüksek miktarda haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Suç örgütünün bu faaliyeti sistematik şekilde gerçekleştirdi.

7 GÖZALTI

Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonda aralarında Murat Nizipoğlu'nun bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, 4 şirkette soruşturmaya dahil edildi. Şüphelilerin mal varlıklarında el konuldu.

10 KİLO ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun detayları gün yüzünde çıktı. Arana esnasında, 10 bin 445 gram altın, 156 bin 165 gram gümüş, 694 bin TL, 37 bin Dolar, 7 bin Euro, bin 400 İsveç Frangı, 875 İngiliz Sterlini, bir adet soğuk cüzdan, 14 adet boş imzalı senet ve 6 adet altın kalıbı eşe geçirildi.