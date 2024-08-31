Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, mahallede manav işleten M.T. sokakta oynayan çocukları gürültü yapıyorlar diye kovalamış ve arkada kalan 10 yaşındaki 5'inci sınıf öğrencisi Emir Baki Bayındır'ı pompalı tüfekle vurarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan zanlı polis tarafından yakalanıp gözaltına alınırken, Emir Baki Bayındır'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.Olayın ardından büyük acı yaşayan anne Tülay Bayındır, "Bu adam oğlumu katletti, benim canımı yaktı. En ağır cezaya çarptırılsın. Deli taklidi yapıyormuş. Deli adam nasıl esnaflık yapabilir? Nasıl dükkânında silah bulundurur? Benim oğlumu gürültü yapıyor diyerek kuş gibi düşürüp öldürmüş. Benim 10 yaşındaki körpe kuzumu hayattan kopardı. Oğlum nasıl da güzeldi, sapsarıydı, küçücüktü. O benim sarı kanaryamdı. Ben hükümetime, devletime sesleniyorum. Bir çocuk gürültü yaptı diye nasıl hayattan koparılır? Suçu nedir çocuğumun? Oğlum onun dükkânından bir salkım üzüm mü almış, eşyasına mı zarar vermiş? " diye ağıt yaktı.Baba Mehmet Bayındır ise, "Oğlum okuyacak, vali, savcı, doktor olacaktı. Çocuğumu hayattan kopardı, geleceğini elinden aldı. Bu caninin en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Gürültü yapıyor diye oğlumu pompalı ile vurmuş. Sabah başka çocukları korkutmuş, akşam da benim oğlumu katletmiş" dedi. Emir'in Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır ise, "Kardeşim ikindi vakti beni aradı, telefonla konuştuk. Yanıma gelmek istiyordu. 1-2 saat sonra da acı haberini aldım. Bu adam mahallede adeta terör estiriyormuş, çocukları hep korkutuyormuş. İçeriden çıkarmasınlar" diye konuştu.