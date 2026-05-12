Haberler Yaşam Haberleri O cani hakkında karar verildi: Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp...
Giriş Tarihi: 12.05.2026 18:07 Son Güncelleme: 12.05.2026 18:24

O cani hakkında karar verildi: Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp...

Kastamonu’da 9 ay boyunca hamileliğini ailesinden saklayarak tuvalette doğurduğu bebeği poşete sarıp çöp konteynerinin yanına bırakan anne, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam
O cani hakkında karar verildi: Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp...
  • ABONE OL

Olay, 2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu.

BEBEK YOĞUN ÇABALARLA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü. Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin C.Ç. (20) olduğu tespit edildi.

ANNE TUTUKLANDI

Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç., tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babasıyla çöpe attırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın ardından C.Ç. tutuklandı.

KORUYUCU AİLE BAKIMINI ÜSTLENDİ

Öte yandan, tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

MAHKEMEDE AÇIKLAMA YAPMADI

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatlar katıldı. Bebek B.G.'nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

B.G.'nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.'den şikayetçi olmadığını söyledi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Tutuklu sanık C.Ç. de, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

YAŞINDAN DOLAYI CEZASI 12 YILA DÜŞÜRÜLDÜ

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan C.Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.'nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasından ötürü cezayı 12 yıla kadar düşürdü.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KASTAMONU #ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
O cani hakkında karar verildi: Tuvalette doğurduğu bebeğini poşete sarıp...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA