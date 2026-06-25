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Giriş Tarihi: 25.06.2026

O dağlarda artık spor yapılıyor

Faruk KÜÇÜK
O dağlarda artık spor yapılıyor
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Erzurum'da "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme 2026 düzenlendi. 6 ülkeden 160 sporcunun katıldığı organizasyon, 20 Haziran'da Çat ilçesindeki koşuyla başladı. İkinci gün ise Tekman ilçesinde koşan sporcular, dağları aşarak yarıştı. Koşuda birinci olan Uludağ Üniversitesi öğrencisi Ercan Geleş, "Keyifliydi. Yeşilliğin içinde, suyun kenarında, suyun sesi eşliğinde koştuk. 1800-1900 rakımda koşmak, ayrı bir deneyimdi" dedi. Hınıs, Karaçoban, Karayazı'da devam eden organizasyon, 27 Haziran'da sona erecek. Organizasyonda kano ve sal yarışı, kaya tırmanışı, bisiklet sporları da yer alıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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O dağlarda artık spor yapılıyor
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