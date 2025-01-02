O ilimizde korkunç kaza: Bariyerlere saplandı! İşte o anlar

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Emlaklar istikametine seyreden Ogün A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.





Kaza sonrası yaralanan Ogün A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.