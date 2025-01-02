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Giriş Tarihi: 2.1.2025 10:44 Son Güncelleme: 2.1.2025 10:45

O ilimizde korkunç kaza: Bariyerlere saplandı! İşte o anlar

Tekirdağ Çorlu’da bir otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı. İşte o anlar!

O ilimizde korkunç kaza: Bariyerlere saplandı! İşte o anlar

Kaza, Çorlu Çevre Yolu üzeri Emlak Konutları mevkisinde meydana geldi. Emlaklar istikametine seyreden Ogün A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı.



Kaza sonrası yaralanan Ogün A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.



Öte yandan Çorlu Trafik Büro Amiri Ahmet Esen de bölgeye gelerek ekiplerle birlikte yoğunluğa müdahale edip trafiği açtı.

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O ilimizde korkunç kaza: Bariyerlere saplandı! İşte o anlar
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