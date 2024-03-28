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Giriş Tarihi: 28.3.2024 16:28

O ilimizde sahte doktor alarmı: Suç üstü yakalandı!

Malatya'da yabancı uyruklu S.E. isimli şüphelinin kendisini Kadın Doğum ve Dahiliye Doktoru olarak tanıtıp hastaları evinde muayene ettiği belirlendi. İhbar üzerine jandarma ekipleri belirtilen adrese baskın düzenledi. Suç üstü yakalanan sahte doktorun evinde 56 bin 500 TL ile 2 bin 410 Euro ve bin 264 dolar ele geçirildi.

İHA
O ilimizde sahte doktor alarmı: Suç üstü yakalandı!

Konuyla ilgili Malatya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Battalgazi ilçesine bağlı Hasan Varol Mahallesi'nde yaşayan S.E. isimli yabancı uyruklu şüphelinin kendisini Kadın Doğum ve Dahiliye Doktoru olarak tanıtıp vatandaşları evinde muayene ettiği ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI!
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sahte doktor S.E. evinde muayene yaparken suçüstü yakalandı. Muayenehane olarak kullandığı evinde yapılan aramalarda ise 2 adet stetoskop, 2 adet tansiyon ölçme aleti, 1 adet muayene kayıt defteri ile 837 adet çeşitli marka ilaçlar ele geçirildi. Yine aramalarda muayeneden elde edildiği tahmin edilen 56 bin 500 TL ile 2 bin 410 Euro ve bin 264 dolar ele geçirildi.
Sahte doktor gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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O ilimizde sahte doktor alarmı: Suç üstü yakalandı!
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