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Giriş Tarihi: 19.3.2025 15:59 Son Güncelleme: 19.3.2025 15:59

O ilimizden acı haber! Takla atan otomobildeki liseli Nazlı feci şekilde can verdi!

Kırklarelide takla atan otomobildeki lise öğrencisi 18 yaşındaki Nazlı Görgüner, hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

DHA
O ilimizden acı haber! Takla atan otomobildeki liseli Nazlı feci şekilde can verdi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Kızılcıkdere köyü yakınlarında meydana geldi. E.S.A.'nın kontrolünü yitirdiği 39 ADN 051 plakalı otomobil, takla atarak yoldan çıktı. Kazada, E.S.A ile yanındaki Nazlı Görgüner yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.S.A ve Görgüner ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kırklareli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nazlı Görgüner, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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O ilimizden acı haber! Takla atan otomobildeki liseli Nazlı feci şekilde can verdi!
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