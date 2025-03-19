O kadın trafik magandası CHP yöneticisi çıktı!

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi yakınlarında geçtiğimiz gün kayda alınan görüntülerde, bir aracın önünü keserek otomobilinden inen Menekşe D, durdurduğu kadın sürücünün camına vurarak küfür ve hakaretler etmişti. Diğer kadın sürücü Derya K, arabada çocuk olduğunu ve çocuğun korktuğunu söylemesine rağmen hakaretlerine devam eden Menekşe D, otomobilin kaputuna vurarak zarar verdikten sonra kendi otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmıştı.

CHP YÖNETİCİSİ ÇIKTI

Derya K tarafından kayda alınan görüntüler, "Kadın sürücülerin trafik kavgası" şeklinde ülke gündeminde geniş yer bulmuştu. Trafikte yaşanan, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kadın kavgasının başrolündeki Menekşe D'nin, CHP Karacabey İlçe teşkilatında yönetici olduğu ortaya çıktı. Otomobilin kapılarını kilitleyerek korku içinde cep telefonuna sarılan Derya K, saldırgan Menekşe D'den şikayetçi olurken, CHP'li Menekşe D. ise, kendi görüntülerinin izin alınmadan sosyal medyada paylaşılmasından dolayı Derya K'dan şikayetçi olduğu öğrenildi.