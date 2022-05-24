Sivaslı Ömer Bayrak'ın muhabbet kuşu "Japon", Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi attığı sloganla gündem oldu. Sahibinin ezberlettiği "O kupa, buraya gelecek" sloganını tekrarlayan Japon, sosyal medyada ilgi çekti. Sloganı sadece 3 günde ezberleyen muhabbet kuşunun sahibi Bayrak, "26 Mayıs'ta Sivasspor ile Kayserispor'un Ziraat Kupası final maçı var. Japon'a, 'O kupa Sivas'a gelecek, hasret bitecek', 'Kırmızı-beyaz şampiyon Sivas', 'Elhamdülillah Sivassporluyuz kardeş' gibi sloganları 3 günde ezberlettim. İnşallah dostane bir maç olsun ama Sivassporumuz kazansın" dedi.