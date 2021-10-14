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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:28 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:28

O mahalleye yeni tabela

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
O mahalleye yeni tabela

SABAH’ın haberinden sonra harekete geçen Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, fotoğrafçıların ilgi odağı olan köyün tabelasını farklı bir konseptle değiştirdi. Dont Mahallesinin yeni tabelası törenle takılacak. Dont Mahallesi yeni tabelasıyla ilgi odağı olarak daha fazla tatilci çekmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilginç isimli yerlerinden biri olan ve isim tabelasıyla fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesinde, tatilciler fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlıyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, fotoğrafçıların ilgi odağı olan köyün tabelasını farklı bir konseptle değiştirdi.

Dont Mahallesi'nin yeni tabelası törenle takılacak. Dont Mahallesi'nin yeni tabelasıyla ilgi odağı olarak daha fazla tatilci çekmesi bekleniyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Yeni güne, Kıncılar Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, başladık. Hemşerilerimizin sorunlarını dinledik, ilçemize ve mahallemize yaptıklarımızı, yapacaklarımızı beraber değerlendirdik. Misafirperverlikleri ve sohbetleri için Kıncılar Mahallemizden hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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O mahalleye yeni tabela
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