O mahalleye yeni tabela

Türkiye'nin ilginç isimli yerlerinden biri olan ve isim tabelasıyla fotoğrafçıların ilgi odağı haline gelen Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesinde, tatilciler fotoğraf çektirip sosyal medyada yayınlıyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, fotoğrafçıların ilgi odağı olan köyün tabelasını farklı bir konseptle değiştirdi.

Dont Mahallesi'nin yeni tabelası törenle takılacak. Dont Mahallesi'nin yeni tabelasıyla ilgi odağı olarak daha fazla tatilci çekmesi bekleniyor. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, "Yeni güne, Kıncılar Mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, başladık. Hemşerilerimizin sorunlarını dinledik, ilçemize ve mahallemize yaptıklarımızı, yapacaklarımızı beraber değerlendirdik. Misafirperverlikleri ve sohbetleri için Kıncılar Mahallemizden hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.