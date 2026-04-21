O markete ceza kesildi: Mersin’de mide bulandıran skandal görüntüler!

"HİJYEN KURALLARINA UYULMADIĞI TESPİT EDİLDİ"



Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 19 Nisan 2026 tarihinde paylaşılan görüntülere istinaden denetim gerçekleştirildiği belirtilerek, "İlgili işletmeye, Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından yapılan denetim sonucunda 'Gıda Hijyeni Yönetmeliği' kurallarına uymadığı gerekçesiyle 5996 Sayılı Kanun kapsamında 52 bin 801 TL idari para cezası uygulanmış olup, sonrasında uygun satış ortamı oluşturulmuştur" denildi.



Açıklamada ayrıca, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için 'Alo 174 Gıda İhbar Hattı' ile 'Güvenilir Gıda Mobil Uygulaması' üzerinden ihbar ve şikayetlerini iletebileceği hatırlatılarak, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.

