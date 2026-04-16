O restorana silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 16.04.2026

Semih KARA Semih KARA
Beylikdüzü'nde daha önce CHP'li meclis üyesinin garsonlarla kavga ederek darp edildiği restoran, motosikletli saldırganlar tarafından kurşunlandı. Dün meydana gelen olayda Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki restorana sabah 07.00 sularında gelen saldırganlar mekana kurşun yağdırdı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. CHP Bodrum Belediye Meclis Üyesi Nadir Ataman, geçtiğimiz ay aynı restorana gelmiş ve garsonlarla tartışma yaşamıştı. Hizmeti beğenmeyen CHP'li Ataman, "Ben belediye başkan yardımcısıyım" demiş ve darp edilerek restorandan kovulmuştu.

