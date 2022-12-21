O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 belli oldu. Her sene bir gelenek haline gelen TV8'in fenomen programı O Ses Türkiye yılbaşı programı bu yıl da yapılacak. Konukları ve jürileriyle her yıl program adından söz ettiriyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kim? O Ses Türkiye jürileri 2023 belli oldu mu? İşte detaylar...