Haberler Yaşam Haberleri O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:09 Son Güncelleme: 21.12.2022 11:09

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?

O Ses Türkiye yılbaşı jürileri belli oldu. Geçtiğimiz yıl özel bölümde Oğuzhan Koç’un takımı kazanırken, bu yılki konuklar da belli oldu. Yılbaşına 2 haftadan az bir süre kala, O Ses Türkiye Yılbaşı konukları araştırılıyor. Aralarında şarkıcılar, oyuncular ve sosyal medya fenomenleri de yer alıyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 kim? O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kim? İşte TV8 yılbaşı özel programı hakkında detaylar

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 belli oldu. Her sene bir gelenek haline gelen TV8'in fenomen programı O Ses Türkiye yılbaşı programı bu yıl da yapılacak. Konukları ve jürileriyle her yıl program adından söz ettiriyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kim? O Ses Türkiye jürileri 2023 belli oldu mu? İşte detaylar...

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI

O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programında bu yıl Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin, Cemal Can, Danla Biliç, Eser ve Berfu Yenenler ve Aslıhan Malbora yer alacak.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİLERİ

Ebru Gündeş, Murat Boz, Yıldız Tilbe ve Seda Sayan jüri koltuğunda yer alacak.

O SES YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?

O Ses Yılbaşı Özel yayın saati henüz belli olmadı.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL GEÇEN SENE OĞUZHAN KOÇ'UN TAKIMI KAZANDI

Geçen sene, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Oğuzhan Koç'un takımında Eser-Berfu Yenenler çifti yer alıyordu. Dans edip şarkı söyleyen çift gecenin galibi olurken Oğuzhan Koç'a ilk zaferini kazandırdı.

Gecenin ikincisi Yasemin Sakallıoğlu, üçüncüsü Gökçe Bahadır, dördüncüsü Feyyaz Şerifoğlu, beşincisi de Damla Sönmez oldu.

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O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?
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