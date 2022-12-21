O Ses Türkiye Yılbaşı Özel konukları kimler 2023? TV8 O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 ve konukları belli oldu mu, kimler yarışacak?

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri 2023 belli oldu. Her sene bir gelenek haline gelen TV8'in fenomen programı O Ses Türkiye yılbaşı programı bu yıl da yapılacak. Konukları ve jürileriyle her yıl program adından söz ettiriyor. Peki, O Ses Türkiye Yılbaşı konukları kim? O Ses Türkiye jürileri 2023 belli oldu mu? İşte detaylar...
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KONUKLARI
O Ses Türkiye yılbaşı özel 2023 programında bu yıl Talat Bulut, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Selin Şekerci, Nilsu Berfin Aktaşi Büşra Pekin, Cemal Can, Danla Biliç, Eser ve Berfu Yenenler ve Aslıhan Malbora yer alacak.
O SES YILBAŞI ÖZEL SAAT KAÇTA?
O Ses Yılbaşı Özel yayın saati henüz belli olmadı.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL GEÇEN SENE OĞUZHAN KOÇ'UN TAKIMI KAZANDI
Geçen sene, O Ses Türkiye yılbaşı şampiyonu Oğuzhan Koç'un takımı oldu. Oğuzhan Koç'un takımında Eser-Berfu Yenenler çifti yer alıyordu. Dans edip şarkı söyleyen çift gecenin galibi olurken Oğuzhan Koç'a ilk zaferini kazandırdı.
Gecenin ikincisi Yasemin Sakallıoğlu, üçüncüsü Gökçe Bahadır, dördüncüsü Feyyaz Şerifoğlu, beşincisi de Damla Sönmez oldu.