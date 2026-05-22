O torbacı firar etti! Çanakkale’nin ileri gelenlerine uyuşturucu temin etmiş

Büyük uyuşturucu operasyonu, taksicilik yapan Kadir Demirdelen'in şehirdeki bir çok önemli isme uyuşturucu temin ettiği iddiasıyla başladı. Soruşturma kapsamında polis Demirdelen'i teknik ve fiziki takibe aldı. Polis, Demirdelen'in uyuşturucu madde ticareti yaptığına ilişkin bir çok delile ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Baskında Demirdelen gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız silah, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Demirdelen'in cep telefonunda yapılan incelemeler de ise soruşturmanın seyrini değiştirebilecek delillere ulaşıldı.

"UYUŞTURUCU PARASI YAZ"

Kadir Demirdelen'in telefonun da yapılan teknik incelemede "Adliye 4. Ağır Ceza Başkanı" olarak kayıtlı kişinin kadın hakim F.K.T olduğu belirlendi. Demirdelen'in F.K.T. ile yaptığı whats app yazışmaları soruşturma dosyasına girdi. Kadın hakim F.K.T.'nin Demirdelen ile yaptığı yazışmalarda en dikkat çekici ise para transferi oldu. Yazışmalarda para transferi sırasında açıklama kısmına ne yazılacağının konuşulduğu, F.K.T'nin "Açıklamayı boş mu bırakayım, Elden alınan borcun iadesi mi" yazayım dediği buna karşılık Kadir Demirdelen'in "Uyuşturucu parası yaz, Boş bırak boş bırak. 6 milyon dolar mı atıyorsun" dediği ortaya çıktı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Kadir Demirdelen, Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde "Uyuşturucu parası yaz" mesajının uyuşturucu alışverişiyle ilgisinin olmadığını şaka amacıyla söylediğini iddia etti. Demirdelen ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturmanın merkezine kadın hakim F.K.T. oturtuldu.

AÇIĞA ALINDI

Hakim F.K.T'nin Demirdelen'i gözaltına alındığı gün yaklaşık 20 kez aradığı ortaya çıkarken soruşturma savcısına mesaj atarak "Adliyeye geçince haber verirseniz sevinirim, gözaltı yaptığınız kişinin durumu hakkında bilgi almak istiyorum" şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Soruşturma, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na devredildi. Başsavcı Vekili Murat Yiğiter koordinesinde yürütülen soruşturmada F.K.T.'nin kaldığı lojmanda, makam odasında ve aracında bir kadın savcı olmak üzere 3 savcı tarafından arama gerçekleştirildi. Ayrıca F.K.T'nin kan, idrar ve saç örnekleri de alındı.

SAÇINDA KOKAİN ÇIKTI

Bursa Adli Tıp Grup Başkanlığı tarafından yapılan incelemede ise korkunç detaylar ortaya çıktı. F.K.T.'nin kan ve idrar örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı maddeye rastlanmadı. Ancak, sağ, sol, ön ve arka bölgelerden alınan saç örneklerinin tamamında "cocaine" maddesine rastlandı. Ayrıca saç örneklerinde Fluoxetine etken maddesi de bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, F.K.T. hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan kamu davası açmaya yeterli şüphe oluştuğu değerlendirmesiyle TCK 191/2 kapsamında Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi kararı verdi. Karar kapsamında kamu davasının açılması 5 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca F.K.T. hakkında 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, tedaviye tabi tutulmasına ve bir yıl içinde en az iki kez uyuşturucu kullanıp kullanmadığının tespiti için ilgili kuruma sevk edilmesine karar verildi. F.K.T ise ifadesinde kendisine kumpas kurulduğunu parayı bir aileye yardım amacıyla gönderdiğini ileri sürdü.

TAKSİCİ KADİR KAÇTI

Yaşanan gelişmelerin ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılan taksici Kadir Demirdelen hakkında 20 Mayıs tarihinde ikinci bir yakalama kararı çıkarttı. Ancak Demirdelen'in karardan dakikalar önce Bosna Hersek'e kaçtığı ortaya çıktı. Demirdelen'in kaçması Adliye içerisinde köstebek ve kumpas iddialarını güçlendirdi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma büyük bir titizlikle yürütülürken, olayın çok yönlü olarak araştırılması için müfettiş görevlendirildiği belirtildi.