Türkiye'nin öncü yazılım ve teknoloji geliştirme şirketlerinden biri olan OBASE'in halka arz süreci başladı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK'nın onay vermesinin ardından OBASE için bugün talep toplanacak. Halka arzda tüm yatırımcılar için ''Eşit Dağıtım'' yöntemi uygulanacak. OBASE halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Şirket hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar, ''OBASE halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, OBASE halka arz eşit mi, hangi banka üzerinden yapılacak? İşte 2022 OBASE halka arz hisse kodu ve fiyatı…