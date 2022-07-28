Türkiye'nin öncü yazılım ve teknoloji geliştirme şirketlerinden biri olan OBASE'in halka arz süreci başladı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK'nın onay vermesinin ardından OBASE için bugün talep toplanacak. Halka arzda tüm yatırımcılar için ''Eşit Dağıtım'' yöntemi uygulanacak. OBASE halka arz hisse kodu, fiyatı gibi birçok konuda araştırmalar hız kazandı. Şirket hisseleriyle ilgili olarak yatırımcılar ve piyasayı yakından takip eden vatandaşlar, ''OBASE halka arz ne zaman, hisse fiyatı ve kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, OBASE halka arz eşit mi, hangi banka üzerinden yapılacak? İşte 2022 OBASE halka arz hisse kodu ve fiyatı…
Yerli teknoloji şirketi OBASE halka arzda talep toplama tarihleri, 28-29 Temmuz 2022 olarak belirlendi.
Halka arz fiyatı 10,50 TL, borsa kodu ise ''OBASE'' olarak belirlenen Şirketin halka arzına; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık ediyor. Sürece ilişkin detaylar, düzenlenen basın toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı.
OBASE paylarının halka arzında, şirketin sermayesinin 35.000.000 TL'den 45.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet ve mevcut ortaklara ait 3.500.000 TL nominal değerli 3.500.000 adet paylardan oluşan toplam 14.000.000 TL nominal değerli 14.000.000 adet B Grubu payların satışa sunulması planlanıyor. Halka arz sonrasında, OBASE'in halka açıklık oranının %30,77 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.
Şirket paylarının halka arzı, ''Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi'' ile gerçekleştirileceği için tahsisat grubu bulunmuyor. Borsa'da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için ''Eşit Dağıtım'' yöntemi uygulanacak.