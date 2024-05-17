Obezite öldürüyor

Lancet dergisinde yayınlanan büyük ölçekli bir rapora göre, kalp rahatsızlıkları ve felç gibi obeziteye bağlı hastalıklardan ölen insanların sayısı son 20 yılda yüzde 50 arttı. Obeziteye bağlı ölümlerde yüksek tansiyon, kalp sorunları, böbrek fonksiyon bozuklukları ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunları ilk sıralarda yer aldı. 1990'dan 2021'e kadar 204 ülke ve bölgeden elde edilen veriler incelenerek yapılan çalışmada, Türkiye de kırmızı renkte obezite tehlikesi yaşayan ülkeler arasında yer aldı.