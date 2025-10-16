Haberler Yaşam Haberleri Obezite ölüm riskini artırıyor
SON on yılda hızla artan obezite, hastalıkların önde gelen en önemli nedenlerinden biri haline geldi. Tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan küresel bir araştırma, son on yılda dünya genelinde hastalık yükünün belirgin şekilde arttığını ortaya koydu. Obezite ve yüksek kan şekeri seviyeleri artık hastalıkların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, obezitenin halen çözülmemiş büyük bir tehdit olduğunu belirtiyor. Bilim insanları,'sessiz tehlike' olarak anılan obezite nedeniyle erken ölümlerin arttığını söyledi.
