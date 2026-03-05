Obezlere ‘tedaviye gel’ mesajı

Sağlık Bakanlığı, obezite ile mücadele kapsamında aile hekimliği sisteminde "fazla kilolu" veya "obez" olarak kayıtlı yaklaşık 10 milyon vatandaşa kısa mesaj gönderdi. Mesajda vatandaşlar, ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist hizmeti sunan sağlıklı hayat merkezlerine davet edildi. Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, aile hekimlerinin geçen yıl yaptığı taramalarda yaklaşık 6.5 milyon kişiye obezite ve fazla kilo tanısı konulduğunu bildirdi.

'UÇTAN UCA TAKİP' SİSTEMİ

Demirkol, obeziteyle mücadelede "uçtan uca takip" sistemini oluşturduklarını belirterek şunları kaydetti: "İlçe sağlık müdürlüğündeki obezite ile mücadele ekiplerimiz ve hekimlerimiz, obezitede kayıt almış ve bununla ilgili tanı almış fazla kilolu vatandaşlarımızdan sağlıklı hayat merkezine davet ediyorlar. Bunun bir halk sağlığı problemi olduğunu, başta kalp damar sağlığı hastalıkları, diyabet, hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara sebep olacağını ifade ederek sağlıklı hayat merkezine davet ettikleri bir sistem geliştiriyoruz. Sadece kilo vermelerini değil sağlıklı kilo vermelerini istiyoruz."