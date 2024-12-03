Ocak 2025 öğretmen maaş zammı | Yeni yılda uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak?

Ocak 2025'te öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranları, eğitimcilerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Yeni yıl ile birlikte güncellenecek maaşlar, özellikle uzman öğretmenlerin maaş oranına etki edecek. Bu noktada Ocak 2025 öğretmen maaş zammı ne kadar olacak sorusu yanıt arıyor.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ekim ayında enflasyon aylık yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. Kasım ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.
Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88 ve kasım ayı için de yüzde 2,24 olarak açıklandı.
2025 MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,57'lik zam farkını elde etmiş oldu.
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 4,15 olarak açıklandı.
Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 4,15 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 10,4 kümülatif zam meydana gelecek.
Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte 6 aylık oranında birikimli olarak hesaplanacak.
ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 14,57'yi aşmış durumda.
Ancak 2025 yılının ocak-haziran döneminde geçerli olacak uzman öğretmen maaşı 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerinin ardından kesinleşecek.
Son veri öncesinde maaş tablosu şu şekilde;
Not: İki çocuklu olup eşi çalışmayan memur maaşları esas alınmıştır.