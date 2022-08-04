Astrolojide 12 güneş burcu yer almaktadır. Burçlar sizin kişisel özellikleriniz hakkında birçok bilgi sunar. Herkesin bir burcu vardır ve burçlar doğduğunuz tarihe göre netlik kazanır. Ocak ayında doğanlar ve hangi burcum diye düşünenler detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilecekler. Peki, ocak ayı hangi burç? Ocak ayında doğanların burcu nedir ve özellikleri nelerdir?

OCAK AYI HANGİ BURÇ?

Astrolojide yer alan on iki burç bulunmaktadır. Burçları kişinin doğum tarihine göre belirlenir. Ocak ayında doğan kişiler ayın kaçında doğduğuna göre iki farklı burca sahip olabilir.

23 Aralık - 20 Ocak tarihi aralığında doğan kişiler Oğlak burcudur.

21 Ocak - 19 Şubat tarihleri aralığında doğan kişiler ise Kova burcudur.

OĞLAK BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KOVA BURCU YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OCAK AYI BURCU ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Oğlak Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/kadınsı/öncü

Yönetici Gezegen: Satürn

Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil

Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şanslı Sayı: 8

Şanslı Gün: Cumartesi

Karşıt Burç: Yengeç

Şehirler: Madrit, Bankok

Metal: Kurşun

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak

Kova Burcu Özellikleri

Grup: Toprak/kadınsı/öncü

Yönetici Gezegen: Satürn

Renk: Kurşuni, koyu kahverengi, nefti yeşil

Uğurlu Taş: Lal, kırmızı kuvartz, kehribar

Şanslı Sayı: 8

Şanslı Gün: Cumartesi

Karşıt Burç: Yengeç

Şehirler: Madrit, Bankok

Metal: Kurşun

Çiçekler: Siyah gül, kadife çiçeği, kamelya, kasımpatı

Ağaçlar: Porsuk ağacı, çam, söğüt, bodur ağacı, karaağaç, kavak