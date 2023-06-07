Ocak Ayında Hangi Balıklar Yenir? Ocak Ayı Hangi Balık Mevsimi?

Ocak ayında hangi balıklar yenir kısmı, konu balıklar olunca daha da dikkat çeker. Çünkü ne zaman hangi balığın yenileceği lezzet ve vitamin açısından gerekli bir bilgidir. Ocak ayında hangi balık yenir listesine göz gezdirdiğimizde ise tek bir balık çeşidi görmeyiz. Ülkemiz deniz çeşidi açısından zengindir. Dolayısıyla bu durum doğrudan deniz mahsullerini de etkilemektedir. Bu gibi özellikler Ocak ayı hangi balık mevsimi araştırmasına girmemizi sağlar. O zaman konudan sapmadan Ocak ayında hangi balık avlanır bilgilerine yer verilecektir.

Ocak Ayında Hangi Balıklar Yenir?

Ülkemiz için balık konusu oldukça mühim bir konudur. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu denizler Karadeniz, Akdeniz ve Ege denizleridir. Her bir denizin özelliği birbirinden farklıdır. Örneğin Akdeniz Karadeniz'e nazaran daha tuzlu ve daha sıcaktır. Tabii bu konular coğrafi konumlardan dolayı da kaynaklıdır. Yine de tüm bu durumlar tüm deniz mahsullerini etkilemektedir. Akdeniz de levrek balığının daha çok olması Karadeniz de hamsinin daha çok olması bahsedilen özelliklerden kaynaklıdır. Aynı zamanda mevsimsel olarak da yetişen, tüketilen balıklar vardır. Bu noktada ocak ayı ele alınacaktır.

Ocak Ayı Hangi Balık Mevsimi?

Ülkemizde birçok kişi balık tutmayı sever ve bunu yaşamın belirli zamanlarında gerçekleştirir. Zaten ülkemiz balık tutmaya müsait bir yapıdadır. Ülkemizin üç köşesine de gitseniz balık tutma imkânı bulabilirsiniz. Sadece hangi ayda ve hangi mevsimde ne tür balıkların yendiği çok önemlidir. Söz konusu ocak ayı ise belirtecek birçok balık çeşidi vardır.

Ocak Ayında Hangi Balık Yenir?

Ocak ayında yenilecek balıklar genelde adlarını sıkça duyduğumuz balıklardır.

Hamsi ocak ayında en çok yenilen balıklardan biridir.

Hamsiyi takip eden ise istavritle balığıdır.

Kefal

Palamut

Tekir

Barbun

Çipura

Kılıç vb.

Yukarıda ifade edilen balıklar ocak ayında tüketilen balıklar arasındadır. Kişiye göre, bölgeye göre en çok tüketilen balık çeşidi de değişecektir.

Ocak Ayında Hangi Balık Avlanır?

Balık tutma sporu ülkemizde yaygındır. Denize kıyısı olan bölgelerde profesyonel ya da amatör balık tutma sporu yapılmaktadır. Bu sporun yaygın olması farklı soruların oluşmasına sebep olmaktadır. Bu soruların biri ocak ayında hangi balığın avlanacağıdır. Ocak ayında hangi balığın yendiği hangi balığın avlandığıyla aynıdır. Bundan hareketle ocak ayında hangi balıkların avlandığı şu şekildedir: