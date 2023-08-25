Mutfak temizliğinin ilk adımlarından biri olan ocak ve ocak gözlerinin temizliği için her zaman daha hızlı sonuç verecek ve daha pratik bir çözüm aranmaktadır. Hemen hemen her evde yer alan set üstü ocakların ortak sorunlarından bir diğeri ise zaman içinde paslanması ve kararmasıdır. Dökülen bir damla yağ ya da sıçrayan bir salça lekesi zamanla ocak ve ocak gözlerinde kalıcı kirler olarak yerini almaktadır. Ocak gözleri nasıl temizlenir, paslanmış ve kararmış ocak gözleri nasıl parlatılır, neyle çıkar şeklinde merak edilen soruların cevabı için oldukça etkili birkaç yöntem bulunmaktadır.

Ocak Gözleri Nasıl Temizlenir?

Bu yöntemlerden ilki bulaşık makinelerinde kullanılan tablet deterjanlardır. İlk olarak bir miktar su kaynatılır. Ocak gözleri birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde herhangi bir kaba konulur. O kabın içine öncelikle bir adet bulaşık makinesi tableti atılır. Ardından kaynamış olan su ocak gözlerinin üzerine dökülür. Ocak gözlerini, 10 ya da 20 dakika kadar bu suyun içinde bekletilir. Bu süreyi ocak gözlerinin kirlenme oranına göre arttırabilirsiniz. Ocak gözlerinizi yeteri kadar beklettikten sonra musluktan akan suyun altında durulayabilirsiniz.

Paslanmış Ve Kararmış Ocak Gözleri Nasıl Parlatılır?

Uzun süredir kullanılan ocak gözlerinin ortak sorunlarından bir diğeri ise kararmalarıdır. Her ne kadar sık sık temizlense de ocak gözleri bir süre sonra kararmaktadır. Paslanmış ve kararmış ocak gözlerinizi aşağıda belirteceğimiz yöntemle parlatabilirsiniz.

2 çay bardağı sirke

4 kaşık limon

Kaynar su

Beyaz sabun ya da bulaşık deterjanı

Çelik ovalama teli

Yağlı Ocak Taşları Nasıl Temizlenir?

Ocak gözlerini birbirinin üzerine gelmeyecek şekilde derin bir kabın içine alın. Derin kabın içine güzelce yerleştirdiğiniz ocak gözlerinin üzerine sirke, limon tuzu ve kaynar suyu ekleyin ve bir süre kaynatın. Bir süre kaynatılan ocak gözlerini soğumaları için bekletin. Beklenen süre içinde limon tuzu ve sirkenin etkisiyle ocak gözlerinin üzerindeki yağ ve kirler iyice yumuşamış olacaktır. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra ocak gözlerini beyaz sabun ya da deterjan ve çelik ovalama teli yardımıyla ovarak iyice temizleyin. Bu işlem ocak gözlerinin parlaması için oldukça etkili bir yöntemdir.

Kolalı, Mayalı, Beyaz Sirkeli Diş Macunlu Harika Parlaklık

Kola

Kuru maya

Beyaz sirke

Diş macunu

Bu yöntemde de yine ocak gözlerini birbirinin üzerine denk gelmeyecek şekilde derin bir kabın içine yerleştirmeniz gerekmektedir. Ardından kabın içine ocak gözlerinin üzerini örtecek şekilde kolayla doldurun. Bu şekilde yarım saat bekletin. Başka bir kabın içerisinde ise 1 paket (10 gr) kuru maya, bir miktar sirke ve bir miktar diş macununu karıştırın. Yarım saat kola içinde beklettiğiniz ocak gözlerini bu karışım ile güzelce ovarak temizleyin.

Çamaşır Suyunun Beyazlatma Etkisi

Beyaz sabun

Çamaşır suyu

Bir kalıp beyaz sabunu rende yardımı ile güzelce ufak ufak parçalayın ve üzerine kaynar su ekleyin. Ocak gözlerini bu karışımın içine yerleştirip 1 gece bekletin. Ertesi gün ocak gözlerini sabunlu sudan çıkarıp musluğun altında güzelce durulayarak sabundan arındırın. Bir miktar çamaşır suyu döktüğünüz çelik ovalama teli ile ovalayarak temizlemeye devam edin. Bu işlemi tamamladıktan sonra ocak gözlerinizi tekrar bol su ile durulayın. Bu yöntemle de ocak gözlerinizin parladığını ve ilk günkü gibi olduğunu göreceksiniz.