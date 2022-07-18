Haberler Yaşam Haberleri ODTÜ taban puanları 2022: Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:02

ODTÜ taban puanları 2022: Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

ODTÜ taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 ODTÜ lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

ODTÜ taban puanları 2022: Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

ODTÜ taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

ORTA DOĞU VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte ODTÜ'nün bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

ODTÜ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 105+3
105+3
105+3
110+3		 108
108
108
113		 1.048
1.170
1.488
2.170		 505,31021
538,59468
526,62678
519,50866
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 195+5
195+5
195+5
195+5		 200
200
200
200		 2.505
2.570
2.214
2.260		 488,87035
531,08200
521,44610
518,96534
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 95+3
95+3
95+3
95+3		 98
98
98
98		 4.529
5.480
5.825
6.130		 475,22891
520,69188
504,15641
499,24824
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
90+3
85+3		 93
93
93
88		 6.134
6.420
6.418
6.700		 468,18473
518,08843
502,06789
496,82417
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 190+5
190+5
190+5
190+5		 195
195
195
195		 6.984
6.860
5.435
5.120		 464,88587
517,03220
505,67303
503,22883


ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 18.223
18.900
21.045
22.300		 436,69344
495,01009
466,11623
454,07963
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 20.033
23.300
25.175
26.600		 433,46105
488,60722
458,67474
445,22178
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 25.494
26.700
27.917
28.400		 424,55039
483,98306
453,89932
441,42617
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 15+0
12+0
5+0
5+0		 15
12
5
5		 30.980
26.700
27.636
23.800		 416,35170
484,02196
454,41177
450,77125
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fizik
(İngilizce)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 31.001
35.400
50.184
58.900		 416,31285
472,82316
419,42502
390,02629
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Mimarlık
(İngilizce)		 SAY 115+3
110+3
100+3
100+3		 118
113
103
103		 35.028
29.400
24.807
15.700		 410,60588
480,46292
459,33576
469,54204
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Matematik
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 37.136
40.800
41.755
46.300		 407,90033
466,14396
431,79309
409,31571
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 39.135
37.700
34.593
35.300		 405,39704
470,05962
442,86076
428,15224
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Biyoloji
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 42.473
50.400
53.305
55.400		 401,25399
454,77373
415,14466
395,09655
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 9+0
7+0
5+0
5+0		 9
7
5
5		 42.641
36.800
30.227
24.800		 401,04849
471,05115
450,01119
448,67936
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İstatistik
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 45.169
53.800
61.020
65.800		 398,06214
450,80958
404,78621
380,51305
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 46.134
45.100
41.188
36.500		 396,92248
460,97668
432,59440
426,12056
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 48.671
46.900
47.987
49.700		 393,87460
458,87963
422,69782
403,76399
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 49.459


 392,87202
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 8+0
5+0
5+0
5+0		 8
5
5
5		 49.776
34.500
27.332
29.300		 392,48017
473,89774
454,93255
439,70399
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 180+5
180+5
180+5
180+5		 185
185
185
185		 51.406
43.500
40.603
21.600		 390,59416
462,89977
433,48232
455,53469
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya
(İngilizce)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 51.676
58.000
64.844
72.700		 390,22844
445,96776
399,81792
371,60972
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gıda Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 85+3
85+3
85+3
85+3		 88
88
88
88		 53.379
48.700
48.209
48.200		 388,29218
456,65182
422,38462
406,06936
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0
5+0
5+0
5+0		 7
5
5
5		 59.336
52.400
40.654
35.100		 381,68606
452,38006
433,39267
428,56193
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 59.970
63.800
59.201
56.200		 381,01236
439,42786
407,24858
393,93899
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Çevre Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 65+2
65+2
65+2
65+2		 67
67
67
67		 60.780
57.000
57.635
56.400		 380,19124
447,15988
409,35151
393,72618
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 7+0


 7


 67.742


 372,91638
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Maden Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 71.143
74.400
87.319
84.700		 369,46181
427,26923
373,27924
357,72518
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 75.947
75.300
83.098
77.400		 364,75256
426,23516
378,00302
366,04535
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 79.667
81.800
98.176
95.500		 361,17582
418,91465
362,27454
346,40840
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 88.815
85.700
97.999
99.300		 352,75483
414,61461
362,44124
342,74829
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)		 SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 91.334
84.200
75.066
59.600		 350,49689
416,26539
387,23231
389,13139
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 91.656
92.900
100.851
111.000		 350,20728
406,98313
359,70202
332,21605
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 98.147
105.000
109.635
104.000		 344,75301
394,53188
351,59922
338,38947
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 102.340
96.200
106.406
114.000		 341,26411
403,59663
354,53481
329,67976
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 75+0
68+0
55+0
50+0		 75
68
55
50		 145.475
157.000
175.984
178.000		 310,42043
351,09677
306,45993
288,93886
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 158.532
181.000
180.905
150.000		 302,79559
335,70009
303,91118
304,46715
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 10+0


 10


 180.270


 291,40326
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)		 SAY 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 189.640
150.000
124.152
56.300		 286,84103
355,82558
339,47587
393,85133
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 5


 194.524


 284,64519
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0


 30


 210.219


 277,84762
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 5


 243.118


 265,23949
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 5


 267.694


 257,19391
—-
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 4


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 45+0
38+0
52+0
52+0		 30
38
23
47		 Dolmadı
240.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
305,65419
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 30+0


 19


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 38+0
30+0
25+0
35+0		 34
30
25
21		 Dolmadı
198.000
265.047
Dolmadı		 Dolmadı
326,10020
270,74464
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 10+0
20+0
30+0
40+0		 1
5
3
17		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 15+0
15+0
5+0
7+0		 5
8
1
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)		 SAY 5+0


 2


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 33+0
27+0
40+0
45+0		 10
27
12
32		 Dolmadı
275.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
291,72061
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 SAY 5+0
5+0

 1
1

 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 2.581
2.610
3.090
3.920		 428,68496
474,33888
452,87156
435,17342
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İktisat
(İngilizce)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 4.251
3.530
4.966
8.610		 416,99409
466,79178
440,14630
418,06566
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Psikoloji
(İngilizce)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.963
2.610
2.772
3.440		 413,12442
474,38287
455,75595
438,15780
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 5.763
15.100
16.544
28.600		 409,62872
423,95261
412,10010
385,98045
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
80+2
75+2		 82
82
82
77		 7.436
5.090
7.927
12.700		 403,02251
456,25288
429,62529
408,87121
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)		 EA 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 11.832
35.100
59.211
91.400		 391,24274
400,88497
371,71833
338,21581
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 12.881
8.700
16.467
22.500		 389,15588
440,61072
412,21942
393,59859
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Sosyoloji
(İngilizce)		 EA 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 37.351
16.100
26.487
33.800		 358,55129
421,96392
399,20710
380,33687
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 65.097
34.400
51.159
63.400		 338,58476
401,44468
377,37851
355,33508
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)		 EA 15+0
14+0
5+0
5+0		 15
14
5
5		 98.779
90.700
39.609
45.700		 320,82923
368,66180
386,55368
369,22581
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 132.094
104.000
62.571
79.300		 306,95218
362,31876
369,47227
345,06534
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 140.272
110.000
104.433
101.000		 303,88113
359,42485
345,85160
332,90196
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 174.280
110.000
98.673
97.200		 292,69038
359,70879
348,74603
335,18216
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İktisat
(İngilizce) (Burslu)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0		 5
5
5
5		 209.017
127.000
118.881
102.000		 283,06448
352,17405
339,09573
332,38583
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 EA 1+0
1+0
1+0
2+0

1
0		 Dolmadı

135.451
Dolmadı		 Dolmadı

332,03912
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 12+0
19+0
10+0
10+0		 2
10
4
2		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 EA 20+0
20+0
24+0
24+0		 2
7
9
6		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 23+0
23+0
15+0
25+0		 9
23
8
14		 Dolmadı
953.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
211,99996
Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 EA 5+0
5+0
5+0
5+0
3

3		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)		 EA 14+0
14+0
14+0
14+0		 1
4
6
0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 7+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 75+0
76+0
70+0
81+0		 60
76
70
73		 Dolmadı
656.000
817.026
Dolmadı		 Dolmadı
241,21148
206,68983
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 10+0
10+0
5+0
25+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)		 EA 5+0


Dolmadı


 Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 EA 20+0
23+0
10+0
15+0		 3
18
10
5		 Dolmadı

808.872
Dolmadı		 Dolmadı

213,04156
Dolmadı
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Tarih
(İngilizce)		 SÖZ 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 2.243
2.880
1.885
1.960		 409,09744
435,43858
446,68302
432,21947
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)		 SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 3.446
3.430
3.050
3.040		 399,32650
431,29862
436,44137
423,31063
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)		 DİL 1+0
1+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 2.732
4.070
6.675
5.080		 463,37540
464,11916
439,48235
440,94468
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)		 DİL 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 4.599
3.890
4.394
4.260		 444,44654
466,08923
457,40097
448,17719
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)		 DİL 6+0
6+0
5+0
5+0		 6
6
5
5		 15.006
10.500
10.595
9.100		 391,01121
421,11211
417,92269
414,40550
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)		 DİL 23+0
23+0
23+0
23+0		 23
23
23
23		 29.468
39.000
36.002
30.200		 343,64805
320,80444
326,57822
323,36083
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)		 DİL 30+0
30+0
26+0
26+0		 30
30
20
26		 62.494
62.300
Dolmadı
44.700		 245,42655
252,17044
Dolmadı
275,63648
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)		 DİL 5+0


 5


 67.043


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