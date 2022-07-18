ODTÜ taban puanları 2022: Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

ODTÜ taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
ORTA DOĞU VE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte ODTÜ'nün bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Orta Doğu ve Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
ODTÜ - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|105+3
105+3
105+3
110+3
|108
108
108
113
|1.048
1.170
1.488
2.170
|505,31021
538,59468
526,62678
519,50866
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|195+5
195+5
195+5
195+5
|200
200
200
200
|2.505
2.570
2.214
2.260
|488,87035
531,08200
521,44610
518,96534
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|95+3
95+3
95+3
95+3
|98
98
98
98
|4.529
5.480
5.825
6.130
|475,22891
520,69188
504,15641
499,24824
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
85+3
|93
93
93
88
|6.134
6.420
6.418
6.700
|468,18473
518,08843
502,06789
496,82417
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|190+5
190+5
190+5
190+5
|195
195
195
195
|6.984
6.860
5.435
5.120
|464,88587
517,03220
505,67303
503,22883
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|18.223
18.900
21.045
22.300
|436,69344
495,01009
466,11623
454,07963
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|20.033
23.300
25.175
26.600
|433,46105
488,60722
458,67474
445,22178
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|25.494
26.700
27.917
28.400
|424,55039
483,98306
453,89932
441,42617
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|15+0
12+0
5+0
5+0
|15
12
5
5
|30.980
26.700
27.636
23.800
|416,35170
484,02196
454,41177
450,77125
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fizik
(İngilizce)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|31.001
35.400
50.184
58.900
|416,31285
472,82316
419,42502
390,02629
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Mimarlık
(İngilizce)
|SAY
|115+3
110+3
100+3
100+3
|118
113
103
103
|35.028
29.400
24.807
15.700
|410,60588
480,46292
459,33576
469,54204
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Matematik
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|37.136
40.800
41.755
46.300
|407,90033
466,14396
431,79309
409,31571
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|39.135
37.700
34.593
35.300
|405,39704
470,05962
442,86076
428,15224
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Biyoloji
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|42.473
50.400
53.305
55.400
|401,25399
454,77373
415,14466
395,09655
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|9+0
7+0
5+0
5+0
|9
7
5
5
|42.641
36.800
30.227
24.800
|401,04849
471,05115
450,01119
448,67936
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
| İstatistik
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|45.169
53.800
61.020
65.800
|398,06214
450,80958
404,78621
380,51305
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstriyel Tasarım (Fakülte)
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|46.134
45.100
41.188
36.500
|396,92248
460,97668
432,59440
426,12056
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|48.671
46.900
47.987
49.700
|393,87460
458,87963
422,69782
403,76399
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|49.459
—
—
—
|392,87202
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|8+0
5+0
5+0
5+0
|8
5
5
5
|49.776
34.500
27.332
29.300
|392,48017
473,89774
454,93255
439,70399
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|180+5
180+5
180+5
180+5
|185
185
185
185
|51.406
43.500
40.603
21.600
|390,59416
462,89977
433,48232
455,53469
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya
(İngilizce)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|51.676
58.000
64.844
72.700
|390,22844
445,96776
399,81792
371,60972
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|85+3
85+3
85+3
85+3
|88
88
88
88
|53.379
48.700
48.209
48.200
|388,29218
456,65182
422,38462
406,06936
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
5+0
5+0
5+0
|7
5
5
5
|59.336
52.400
40.654
35.100
|381,68606
452,38006
433,39267
428,56193
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|59.970
63.800
59.201
56.200
|381,01236
439,42786
407,24858
393,93899
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Çevre Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|65+2
65+2
65+2
65+2
|67
67
67
67
|60.780
57.000
57.635
56.400
|380,19124
447,15988
409,35151
393,72618
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|7+0
—
—
—
|7
—
—
—
|67.742
—
—
—
|372,91638
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Maden Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|71.143
74.400
87.319
84.700
|369,46181
427,26923
373,27924
357,72518
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Jeoloji Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|75.947
75.300
83.098
77.400
|364,75256
426,23516
378,00302
366,04535
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fizik Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|79.667
81.800
98.176
95.500
|361,17582
418,91465
362,27454
346,40840
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|88.815
85.700
97.999
99.300
|352,75483
414,61461
362,44124
342,74829
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
(İngilizce)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|91.334
84.200
75.066
59.600
|350,49689
416,26539
387,23231
389,13139
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|91.656
92.900
100.851
111.000
|350,20728
406,98313
359,70202
332,21605
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|98.147
105.000
109.635
104.000
|344,75301
394,53188
351,59922
338,38947
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|102.340
96.200
106.406
114.000
|341,26411
403,59663
354,53481
329,67976
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|75+0
68+0
55+0
50+0
|75
68
55
50
|145.475
157.000
175.984
178.000
|310,42043
351,09677
306,45993
288,93886
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|158.532
181.000
180.905
150.000
|302,79559
335,70009
303,91118
304,46715
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|180.270
—
—
—
|291,40326
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Burslu)
|SAY
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|189.640
150.000
124.152
56.300
|286,84103
355,82558
339,47587
393,85133
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|194.524
—
—
—
|284,64519
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|210.219
—
—
—
|277,84762
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|243.118
—
—
—
|265,23949
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|267.694
—
—
—
|257,19391
—-
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|45+0
38+0
52+0
52+0
|30
38
23
47
|Dolmadı
240.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
305,65419
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|30+0
—
—
—
|19
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|38+0
30+0
25+0
35+0
|34
30
25
21
|Dolmadı
198.000
265.047
Dolmadı
|Dolmadı
326,10020
270,74464
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|10+0
20+0
30+0
40+0
|1
5
3
17
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|15+0
15+0
5+0
7+0
|5
8
1
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (Ücretli)
|SAY
|5+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|33+0
27+0
40+0
45+0
|10
27
12
32
|Dolmadı
275.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
291,72061
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|SAY
|5+0
5+0
—
—
|1
1
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|2.581
2.610
3.090
3.920
|428,68496
474,33888
452,87156
435,17342
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|4.251
3.530
4.966
8.610
|416,99409
466,79178
440,14630
418,06566
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Psikoloji
(İngilizce)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.963
2.610
2.772
3.440
|413,12442
474,38287
455,75595
438,15780
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|5.763
15.100
16.544
28.600
|409,62872
423,95261
412,10010
385,98045
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
80+2
75+2
|82
82
82
77
|7.436
5.090
7.927
12.700
|403,02251
456,25288
429,62529
408,87121
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli)
|EA
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|11.832
35.100
59.211
91.400
|391,24274
400,88497
371,71833
338,21581
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|12.881
8.700
16.467
22.500
|389,15588
440,61072
412,21942
393,59859
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Sosyoloji
(İngilizce)
|EA
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|37.351
16.100
26.487
33.800
|358,55129
421,96392
399,20710
380,33687
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|65.097
34.400
51.159
63.400
|338,58476
401,44468
377,37851
355,33508
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Psikoloji
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|15+0
14+0
5+0
5+0
|15
14
5
5
|98.779
90.700
39.609
45.700
|320,82923
368,66180
386,55368
369,22581
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|132.094
104.000
62.571
79.300
|306,95218
362,31876
369,47227
345,06534
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|140.272
110.000
104.433
101.000
|303,88113
359,42485
345,85160
332,90196
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|174.280
110.000
98.673
97.200
|292,69038
359,70879
348,74603
335,18216
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (Burslu)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|5
5
5
5
|209.017
127.000
118.881
102.000
|283,06448
352,17405
339,09573
332,38583
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Felsefe
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
1+0
1+0
2+0
|—
—
1
0
|Dolmadı
—
135.451
Dolmadı
|Dolmadı
—
332,03912
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İktisat
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|12+0
19+0
10+0
10+0
|2
10
4
2
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|20+0
20+0
24+0
24+0
|2
7
9
6
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|23+0
23+0
15+0
25+0
|9
23
8
14
|Dolmadı
953.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,99996
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|EA
|5+0
5+0
5+0
5+0
|—
3
—
3
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli)
|EA
|14+0
14+0
14+0
14+0
|1
4
6
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
| Psikoloji
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|7+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Psikoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|75+0
76+0
70+0
81+0
|60
76
70
73
|Dolmadı
656.000
817.026
Dolmadı
|Dolmadı
241,21148
206,68983
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|10+0
10+0
5+0
25+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Ücretli)
|EA
|5+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|EA
|20+0
23+0
10+0
15+0
|3
18
10
5
|Dolmadı
—
808.872
Dolmadı
|Dolmadı
—
213,04156
Dolmadı
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Tarih
(İngilizce)
|SÖZ
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|2.243
2.880
1.885
1.960
|409,09744
435,43858
446,68302
432,21947
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(İngilizce)
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|3.446
3.430
3.050
3.040
|399,32650
431,29862
436,44137
423,31063
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli)
|DİL
|1+0
1+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|2.732
4.070
6.675
5.080
|463,37540
464,11916
439,48235
440,94468
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce)
|DİL
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|4.599
3.890
4.394
4.260
|444,44654
466,08923
457,40097
448,17719
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Burslu)
|DİL
|6+0
6+0
5+0
5+0
|6
6
5
5
|15.006
10.500
10.595
9.100
|391,01121
421,11211
417,92269
414,40550
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli)
|DİL
|23+0
23+0
23+0
23+0
|23
23
23
23
|29.468
39.000
36.002
30.200
|343,64805
320,80444
326,57822
323,36083
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (%50 İndirimli)
|DİL
|30+0
30+0
26+0
26+0
|30
30
20
26
|62.494
62.300
Dolmadı
44.700
|245,42655
252,17044
Dolmadı
275,63648
|ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Ankara) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (Ücretli)
|DİL
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|67.043
—
—
—
|233,16309
—-
—
—