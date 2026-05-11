ODTÜ’deki bayrak provokasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Mayıs günü düzenlenen Bahar Şenlikleri konseri sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişi gözaltında alındı. Şüphelilerin emniyetti işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelerinden 2'si 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'nitelikli kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.