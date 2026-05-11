Haberler Yaşam Haberleri ODTÜ’deki bayrak provokasyonuna ilişkin 2 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 12:26

Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki (ODTÜ) bahar şenliklerinde Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

UMAY SENA SÜMER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ODTÜ'de 6 Mayıs günü düzenlenen Bahar Şenlikleri konseri sırasında Türk bayrağına ve öğrencilere yönelik saldırıda bulunan 6 kişi gözaltında alındı. Şüphelilerin emniyetti işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelerinden 2'si 'devletin egemenlik alametlerini aşağılama', 'nitelikli kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

