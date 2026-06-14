Ödül gibi cezaya onama

Konya'da 8 Temmuz 2023'te İbrahim İlbay, kendisi hakkında şikâyette bulunan üst kat komşusu Metin Kurum'u apartmanın bahçesinde önce demir sopayla dövüp ardından da bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan ve alkollü olduğu tespit edilen İlbay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil zanlısı İlbay hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İlbay'a 15 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay'a gönderilen dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi, yargılamanın usül ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirterek verilen cezayı onadı. Bu karar isyan eden acılı eş Gülay Kurum, "Biz bu kararın bozulacağını düşünüyorduk. Bize zarar verecekleri ortadaydı. Çocuklarım babasız kaldı, ama katile ödül gibi ceza verildi" dedi.

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