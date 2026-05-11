Haberler Yaşam Haberleri Ödül gibi cezaya onama: Komşu katilinin 15 yıl hapsi onandı
Giriş Tarihi: 11.05.2026 13:35

Konya’da kendisi hakkında şikayette bulunan üst kat komşusu Metin Kurum’u (49) apartmanın önünde demir sopayla dövüp, bıçaklayarak öldüren İbrahim İlbay’a (36) ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak verilen 15 yıl hapis cezasını Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Bu karar isyan eden acılı eş Gülay Kurum, “Biz bu kararın bozulacağın düşünüyorduk. Beklediğimiz gibi olmadı. Bize zarar verecekleri ortadaydı. Çocuklarım babasız kaldı, ama katile ödül gibi ceza verildi. Eşimin mezarının başına nasıl gideceğim, adalet yerini bulsun istiyorum” dedi.

Olay, 8 Temmuz 2023'te merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan bir sitenin önünde meydana geldi. İbrahim İlbay, kendisi hakkında şikayette bulunan üst kat komşusu Metin Kurum'u apartmanın bahçesinde önce demir sopayla dövüp, ardından da bıçaklayarak öldürdü. Yakalanan ve alkollü olduğu tespit edilen İlbay çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katil zanlısı İlbay hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince İlbay'a ilk eylemin kim tarafından geldiği belli olmadığı gerekçesiyle 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.

OCUKLARIM BABASIZ KALDI'

YARGITAY CEZAYI ONADI

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararı onamasının ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi maktulden sanığa yönelen haksız tahrik oluşturan davranışların ulaştığı boyut dikkate alındığında belirlenen indirim oranında isabetsizlik bulunmadığı, yargılamanın usül ve kanuna uygun olarak yapıldığını belirterek verilen bu cezayı onadı.

