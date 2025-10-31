Haberler Yaşam Haberleri ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI! TV8 Masterchef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim?
Giriş Tarihi: 31.10.2025 08:04

ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI! TV8 Masterchef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir ödül oyunu daha yaşanıyor! Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in jüriliğinde gerçekleşen zorlu etaplar sonrası, yarışmacılar büyük ödül için ter döküyor. Peki, bugün (30 Ekim Perşembe) oynanan MasterChef ödül oyununu kim kazandı ve nefes kesen mücadelenin sonunda büyük ödülün sahibi hangi yarışmacı oldu?

ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI! TV8 Masterchef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim?

MasterChef Türkiye'nin haftalık periyodunda en çok merak edilen anlardan biri olan ödül oyunu, yarışmacılara hem motivasyon hem de kritik avantajlar sağlıyor. Genellikle bireysel formatta oynanan ve zaman zaman 100 bin TL para ödülü, yurt dışı gastronomi turları gibi büyük sürprizleri beraberinde getiren ödül oyunu, bu akşam (30 Ekim 2025 Perşembe) TV8 ekranlarında izleyiciyle buluştu. Peki, MasterChef ödül oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye, izleyicileri ekran başına kilitleyen yeni bölümüyle her akşam olduğu gibi bu akşam da yayınlanıyor. Ödül oyunu, yarışmanın formatına göre genellikle Perşembe günleri oynanmaktadır.

Bu haftanın ödülünde hem para ödülü hem de Danilo Şef liderliğinde yurtdışı ödülü var.

Ödül oyununu kazanan isim Ayten oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

BARIŞ

AYTEN

ASLI

SÜMEYYE

MERT

ÇAĞLAR

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI! TV8 Masterchef Türkiye 30 Ekim ödül oyununu kazanan yarışmacı kim oldu, hangi isim?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz