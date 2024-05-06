Odunlukta işkenceye 41 yıl! El ve ayaklarını bağlayıp cinsel istismarda bulunmuşlar

Geçtiğimiz yıl 13 Haziran gecesi Eskil ilçesine bağlı bir köyde Tarım ve hayvancılıkta uğraşan A.G., kurban bayramı öncesi hayvan pazarına gitmek için gece evden ayrıldı. Evin yanındaki tezekliğe giden A.G., iddiaya göre akrabaları tarafından alıkonuldu.
Şüpheliler ellerini ve ayaklarını bağladıkları genç adama şiddet uyguladı. Bir süre sonra birilerinin gelme ihtimaline karşın A.G'yi kendi ahırlarına götüren şüpheliler burada da işkencelerine devam etti. Bununla da yetinmeyen şüpheliler A.G'ye cinsel istismarda bulundu. Telefonunu da alıp sıfırladılar. Yaşadığı şiddet nedeniyle aylarca hastaneye yatan A.G'de böbrek yetmezliği gelişti.
YARIM SAAT BOYUNCA DÖVDÜK
Soruşturma kapsamında tutuklanan Rıza G. ifadesinde, "Gece uyurken teyzem beni uyandırdı ve A.G'nın camı tıkladığını söyledi. Teyzemle birlikte odadan çıktık ve A.G'yi kovalamaya başladık. A.G'yi yakaladık ve kendi odunluğumuza götürdük. Teyzem ile birlikte A.G'yi su borusu ile dövmeye başladık. Yarım saat boyunca dövdük. Kafasından aşağıya kadar gelecek şekilde darp ettik" dedi.
1 SAATLİK İŞKENCE
A.G. ifadesinde, "Şiddet ve istismar 1 saat sürdü. Bir yandan dövüyorlardı diğer yandan istismar ediyorlardı. 'Keşke kulağını kesseydiniz' sözlerini duyuyordum. Tek hatırladığım şey acıydı. Acıdan ağladığımı hatırlıyorum" diye konuştu.
41'ER YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ
Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Tutuklu şüpheliler Rıza ve Ismıhan G. ile Mustafa, Mehmet, İlknur ve Vesile G. hakkında 'İştirak halinde nitelikli cinsel saldırı', 'Nitelikli kasten yaralama' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 41'er yıla kadar hapis cezaları talep edildi.
Tutuklu 2 şüpheli Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmalarında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.