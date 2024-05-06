Odunlukta işkenceye 41 yıl! El ve ayaklarını bağlayıp cinsel istismarda bulunmuşlar

Şüpheliler ellerini ve ayaklarını bağladıkları genç adama şiddet uyguladı. Bir süre sonra birilerinin gelme ihtimaline karşın A.G'yi kendi ahırlarına götüren şüpheliler burada da işkencelerine devam etti. Bununla da yetinmeyen şüpheliler A.G'ye cinsel istismarda bulundu. Telefonunu da alıp sıfırladılar. Yaşadığı şiddet nedeniyle aylarca hastaneye yatan A.G'de böbrek yetmezliği gelişti.