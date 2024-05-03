Öfke anında ilk 40 dakikaya dikkat

ABD'de yapılan çalışma öfke ile kalp krizi arasında bağ olduğunu ortaya koydu. Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, sağlıklı genç yetişkinler üzerinde bir çalışma yaptı. Katılımcılardan geçmişte öfkelendikleri bir anı yeniden hatırlamaları istendi. Uzmanlar, "bozulmuş kan damarı genişlemesi, artan hücre hasarı ve azalan hücre onarım kapasitesi belirtileri'' aramak için kan damarlarını kaplayan hücreleri analiz etti. Öfkeye neden olan geçmiş olayları hatırlatan görevler, 0 ila 40 dakika sonra kan damarı genişlemesinde bir bozulmaya yol açtı. Bu bozulma 40'ıncı dakikadan sonra yok oldu. Çalışmanın yazarlarından Daichi Shimbo, "Öfke ve kan damarı işlev bozukluğu arasındaki temel bağlantıların araştırılması, kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan kişiler için etkili müdahalenin belirlenmesine yardımcı olabilir'' dedi.