Öfkeli boğa mezbaha çalışanını öldürdü!

Amasya'da bir mezbahada çalışan 58 yaşındaki Kadir Bilen, kesim için çalıştığı yere getirilen boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan bir mezbahaya bugün öğle saatlerinde kesim için boğa getirildi. Araçtan indirildikten sonra huysuzlanan boğa kontrolden çıkarak mezbaha çalışanı Kadir Bilen'e saldırdı. Talihsiz adam boğa boynuzlarıyla ağır yaralandı. Öfkeli boğa, mezbahada bulunan diğer çalışanların hızla müdahale etmesiyle ağır yaralı adamın üzerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın mezbaha çalışanına saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.