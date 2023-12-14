Haberler Yaşam Haberleri Öfkeli boğa mezbaha çalışanını öldürdü!
Giriş Tarihi: 14.12.2023 18:06 Son Güncelleme: 14.12.2023 18:15

Öfkeli boğa mezbaha çalışanını öldürdü!

Amasya’da kesilmek için mezbahaya getirilen boğa, mezbaha çalışanına saldırdı. Mezbaha çalışanı 58 yaşındaki Kadir Bilen hayatını kaybetti.

SERKAN ATICI
Öfkeli boğa mezbaha çalışanını öldürdü!

Amasya'da bir mezbahada çalışan 58 yaşındaki Kadir Bilen, kesim için çalıştığı yere getirilen boğanın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. O anlar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kent merkezinde bulunan bir mezbahaya bugün öğle saatlerinde kesim için boğa getirildi. Araçtan indirildikten sonra huysuzlanan boğa kontrolden çıkarak mezbaha çalışanı Kadir Bilen'e saldırdı. Talihsiz adam boğa boynuzlarıyla ağır yaralandı. Öfkeli boğa, mezbahada bulunan diğer çalışanların hızla müdahale etmesiyle ağır yaralı adamın üzerinden güçlükle uzaklaştırıldı.

Ağır yaralanan Bilen olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kadir Bilen doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Boğanın mezbaha çalışanına saldırma anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Öfkeli boğa mezbaha çalışanını öldürdü!
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