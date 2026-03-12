Öfkeli kadının bıçaklı dehşeti

İzmit'te Kocaeli Adliyesi önünde Sümeyye M. (25) adlı kadın, istismar iddiasıyla davalık olduğu husumetlisi Emrah Ç.'yi adliye önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Dün akşam yaşanan olayda ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Tartışmayı sakinleştirmeye çalışan vatandaşların çabalarına rağmen, gerginlik kısa sürede kontrolden çıktı. İddialara göre, Sümeyye M., adliye karşısındaki bir dönerciden aldığı bıçakla husumetlisi Emrah Çeliksoy'un üzerine yürüdü ve onu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde yere düşen Çeliksoy, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Saldırgan Sümeyye M. gözaltına alındı. Polis bölgede güvenlik önlemleri aldı ve olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan olayın Kocaeli'de geçen yıl yaşanan bir istismar olayının görülen davasıyla bağlantılı olduğu, Sümeyye M.'nin mahkemede vermiş olduğu ifadesinde Emrah Çeliksoy'un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ileri sürdüğü ancak Çeliksoy'un bu iddiaları kabul etmediği duruşma sonrası kavganın da bu nedenle çıktığı İleri sürüldü.