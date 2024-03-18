Öğe’den Çerkezköy’e “nefes aldıracak” projeler

Cumhur İttifakı AK Parti Çerkezköy Belediye Başkan Adayı Abdullah Öğe, seçilmesi durumunda ilçede vatandaşların nefes alabileceği "Bağlık Doğal Gölet ve Mesire Alanı" ile "Kocameşe Mesire Alanı" projelerini hayata geçireceklerini söyledi. Abdullah Öğe, seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret ediyor, vatandaşların sorunlarını dinliyor.

Vatandaşların ilçede sosyal alanların az olduğunu belirtmesi üzerine, seçilmesi durumunda hayata geçireceği projelerden bahseden Öğe, "Bağlık Doğal Gölet ve Mesire Alanı ile Kocameşe Mesire Alanı projelerimiz Çerkezköy'e nefes aldıracak projelerden sadece bir kaçı" dedi.

BAĞLIK DOĞAL GÖLET VE MESİRE ALANI

"Bağlık Doğal Gölet ve Mesire Alanı" projesi hakkında bilgi veren Öğe, şu ifadeleri kullandı, "Artık Çerkezköylü vatandaşlarımızın hafta sonu tatilleri için şehir dışına taşınma zahmetine son veriyoruz. Bağlık Mahallemiz sınırlarında, askeri alanın arka tarafında, ormanlık alan içerisinde 20 bin metrekarelik alana sahip bir doğal gölet bulunmaktadır. Bu alanda yapılacak düzenlemelerle yaklaşık 150 bin metrekarelik büyüklüğünde, doğayla iç içe bir mesire alanını halkımızla buluşturuyoruz. Yeşille ve doğayla bütünleşen bu projemizin kapsamında; bin metrekare açık, 250 metrekare alana sahip kır düğün salonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, barbekü ve piknik alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları, kafeterya, büfeler yer alacaktır"

KOCAMEŞE MESİRE ALANI

Abdullah Öğe, Kızılpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Kocameşe mevkisinde de "Kocameşe Mesire Alanı" projesini hayata geçireceklerini anlattı.

Bu projenin de önemli bir eksikliği gidereceğini aktaran Öğe, şöyle konuştu, "Mesire alanının içerisinde binicilik tesis alanı, bin metrekare açık, 250 metrekare kapalı alana sahip kır düğün salonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, barbekü ve piknik alanları, çocuk oyun parkları, spor alanları (futbol, basketbol, voleybol, jimnastik), kafeterya ve büfeler yer alan toplamda 50 bin metrekareden oluşan mesire alanını da halkımızın hizmetine sunacağız"

VELİKÖYLÜLER DE YARARLANACAK

Öğe, Veliköylülerin de Kocameşe'den kolaylıkla yararlanmalarını sağlayacaklarını belirterek, "Kızılpınar ve Veliköy'de yaşayan vatandaşlarımızın ailesi ile vakit geçirebileceği, nefes alacağı, sosyalleşeceği, yıllardır bekledikleri, vatandaşlarımıza yakışır bir mesire alanı kazandıracağız" dedi.