ÖGG 114. DÖNEM SINAV TARİHİ: Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimini açıkladı. Sınav tarihine kısa bir süre kala, adaylar sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak,114. dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...