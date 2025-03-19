ÖGG 114. DÖNEM SINAV TARİHİ: Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman yapılacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınav takvimini açıkladı. Sınav tarihine kısa bir süre kala, adaylar sınav giriş belgesinin ne zaman yayımlanacağını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, 2025 ÖGG sınavı hangi tarihte yapılacak,114. dönem Temel Eğitim Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayımlandı mı? İşte ayrıntılar...
ÖGG SINAVI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Özel Güvenlik 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavı 12 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
114. dönem ÖGG sınav sonuçları 2 Mayıs tarihinde açıklanacak. Sonuçlarla ilgili itirazlar ise 5-7 Mayıs tarihleri arasında kabul edilecektir.
ÖGG SINAV TAKVİMİ 2025
115. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitim sınavı 29 Haziran 2025 Pazar
116. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitim sınavı 24 Ağustos 2025 Pazar
117. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitim sınavı 19 Ekim 2025 Pazar
118. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitim sınavı 14 Aralık 2025 Pazar tarihlerinde uygulanacak.