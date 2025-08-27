Haberler Yaşam Haberleri ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuç takvimi
Giriş Tarihi: 27.8.2025 10:16

Özel Güvenlik sınavı sonuçları için heyecan dorukta. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ile 92. Yenileme Eğitimi sınavlarının tamamlanmasının ardından, adaylar ÖGG sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nden (EGM) gelecek resmi duyurular, sınav sonuçlarına ilişkin son bilgileri adaylarla paylaşacak. Peki, 2025 ÖGG sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte detaylar…

116. Temel Eğitim ile 92. Yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı, geçtiğimiz hafta binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınava giren adaylar şimdi ÖGG sonuçlarının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Özel Güvenlik Görev Sınavı sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" İşte sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı sonrasında, adaylar sınav soruları ve cevaplarının açıklanma tarihini merak ediyor. ÖGG sınav soruları ve cevapları, 26 Ağustos 2025 Salı günü erişime açılacak.

ÖGG SINAV TAKVİMİ

26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak,

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak,

5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak,

12 Eylül: Sınav sonuçları ilan edilecek,

15-17 Eylül: Sınav sonucu itiraz başvuruları alınacak,

18 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuç takvimi
