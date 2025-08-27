ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır? 116. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sonuç takvimi

116. Temel Eğitim ile 92. Yenileme ve Eğitim Özel Güvenlik Sınavı, geçtiğimiz hafta binlerce adayın katılımıyla tamamlandı. Sınava giren adaylar şimdi ÖGG sonuçlarının açıklanacağı günü merakla bekliyor. Özel Güvenlik Görev Sınavı sonuçları, https://onlineislemler.egm.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Peki, "ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?" İşte sınav sonuçlarıyla ilgili tüm detaylar...
ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
24 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı sonrasında, adaylar sınav soruları ve cevaplarının açıklanma tarihini merak ediyor. ÖGG sınav soruları ve cevapları, 26 Ağustos 2025 Salı günü erişime açılacak.